Rewitalizacja Łodzi. Trwają intensywne prace przy ul. Kilińskiego 39. Powstanie tam zadaszone targowisko oraz zielony skwer ZDJĘCIA

Plac na rogu ulic Kilińskiego i Jaracza w Łodzi zmieni się nie do poznania. Stylowy ryneczek i zielony skwer zastąpią parking oraz nieuporządkowany plac handlowy. Zmieni się także kamienica przy ul. Kilińskiego 39.

Właśnie zakończyły się prace przy nadbudowie poddasza budynku kamiennicy, trwają natomiast prace wykończeniowe przy elewacji od strony ulicy Jaracza i we wnętrzach budynku. Rozpoczęły się także prace przy zagospodarowywaniu terenu, gdzie powstanie zupełnie nowy rynek .

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek przy ulicy Kilińskiego będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W kamienicy zamontowana zostanie specjalna winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście główne do budynku będzie możliwe z poziomu terenu.

Zielony skwer handlowy

Nieuporządkowany skwer przed kamienicą zmieni się w zielony skwer handlowy. Dla lokalnych przedsiębiorców powstaną zadaszone stanowiska w targowym pawilonie o ażurowej konstrukcji. Teren handlowy będzie otoczony pasmem drzew.

Wiata będzie zajmowała ok 200 mkw. Nawierzchnia na placu zostanie całkowicie wymieniona. Wykonana będzie z kostki betonowej, a częściowo granitowej. Inwestycja zostanie zakończona jesienią tego roku.