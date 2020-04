Remont w obszarze rewitalizacji, ale za prywatne pieniądze. Wiszące Ogrody w Nowym Centrum Łodzi ZDJĘCIA

Latem br. przy ul. Tuwima rozpocznie się remont kolejnej kamienicy, tym razem prywatnej, pod numerem 48, którą ze stanu ruiny od razu na szczebel premium zamierza wynieść grupa 30 inwestorów skupionych wokół spółki celowej Revisit Home. To póki co jedyny taki projekt realizowany w obrębie Nowego Centrum Łodzi, który idealnie wpasuje się w sąsiednie realizacje gminnej rewitalizacji (ul. Tuwima 46 i 52).

Obecna ruina pod nr. 48 po generalnym remoncie, na pograniczu odbudowy, stanie się Apartamentami „Wiszące Ogrody”. Nazwa nie jest na wyrost. Tym, co będzie wyróżniać kamienicę, będzie niemal 500 mkw. zieleni rozlokowanej na różnych poziomach budynku z zielonym skwerem-ogrodem na dachu garażu dla 21 aut, który znajdzie się na poziomie parteru (plus dwa prywatne garaże na poziomie pierwszego piętra, dostępne dzięki windzie samochodowej). Zielony dach nad garażem będzie przestrzenią wspólną dla mieszkańców i ich gości. Powstaną też prywatne ogródki, przynależne do konkretnych mieszkań. Oprócz tego na różnych poziomach zewnętrznych elewacji wbudowane zostaną donice z bogatą roślinnością.