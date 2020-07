Generalny remont torowiska na ul. Telefonicznej w Łodzi. Prace zakończą się pod koniec września

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zapowiada, że od połowy sierpnia na ul. Telefonicznej powinna się rozpocząć wymiana nawierzchni bitumicznej.

- Do połowy sierpnia zostanie wykonany łuk zjazdowy na zajezdnię i wtedy będzie mogła pojawić się ekipa od nawierzchni bitumicznej i chodników - wyjaśnia Maciej Sobieraj, wicedyrektor ZDiT. - Będzie to kompleksowa wymiana nawierzchni od obecnej krańcówki linii Z12 do ul. Czorsztyńskiej.