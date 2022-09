Trener Zagłębia Sosnowiec uważa, że ŁKS jest kandydatem do awansu

Mecz rozpocznie się o godzinie 18, a ekipę gości poprowadzi trener Artur Skowronek, który rok temu zastąpił na tym stanowisku Kazimierza Moskala, obecnie szkoleniowca ŁKS. - Takie zmiany, to w naszym zawodzie normalka - mówi sternik Zagłębia. - Wcześniej było zresztą odwrotnie, bo to Kazimierz Moskal przejął po mnie GKSKatowice. Mamy zresztą znakomite relacje. Jeśli zaś chodzi o zespół gospodarzy, to jest to moim zdaniem jeden z głównych kandydatów do awansu. Widać, że system 4-3-3 jakim grają pasuje im. Są niebezpieczni zwłaszcza w początkowych minutach meczów. Dobrze radzą sobie w pressingu, jak i w budowaniu akcji. Ełkaesiacy to zespół niebezpieczny w każdej formacji.

W drużynie z Sosnowca, jak już zresztą wspominaliśmy, gra dwóch eks-ełkaesiaków Maksymilian Rozwandowicz, który był nawet kapitanem zespołu z alei Unii oraz Patryk Bryła. - Maks jest strasznie nakręcony przed tym mecze, nawet wyhamowujemy jego emocje, ale to profesjonalista w każdym calu - mówi Artur Skowronek. - On od kilku dni żyje piątkowym spotkaniem. Jeśli chodzi o Patryka, czuje do swojego klubu wielki sentyment. On przecież dźwigał ŁKS z trzeciej ligi, aż do ekstraklasy.

Artur Skowronek będzie miał w piątek do dyspozycji wszystkich obecnie najlepszych piłkarzy oprócz Sebastiana Boneckiego, który leczy kontuzję. - Po żółtych kartkach wracają natomiast do składu doświadczeni piłkarze Michał Masłowski oraz Dominik Jończy - wyjaśnia szkoleniowiec. - Dodam też, że w ramach przygotowań do piątkowego meczu rozegraliśmy mecz sparingowy z liderem pierwszoligowej tabeli Ruchem Chorzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 1:1.

Sosnowiczanie wyjeżdżają na piątkowy mecz dzień wcześniej, zaraz po porannym rozruchu. ą

I LIGA

12. kolejka. Piątek (30 września): ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec (początek meczu o godzinie 18), Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków (20.30). Sobota (1 października): Górnik Łęczna - GKSTychy (20), Skra Częstochowa - GKSKatowice (15), Stal Rzeszów - Resovia (17.30,to pierwszoligowe derby Rzeszowa). Niedziela (2 października): Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (15), Ruch Chorzów - Sandecja Nowy Sącz (12.40), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18). Poniedziałek (3 października): Chrobry Głogów - Odra Opole (18). ą