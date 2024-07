Tramwaj linii 43 ponownie łączy Łódź z Konstantynowem Łódzkim

Modernizacja na wielką skalę

Częstsze kursy, krótszy czas podróży

1 lipca mieszkańcy obu miast mogli ponownie cieszyć się możliwością podróżowania tramwajem linii 43, który teraz kursuje znacznie szybciej niż przed remontem. Czas przejazdu z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego skrócił się do zaledwie 23 minut. W godzinach szczytu, tramwaje te kursują co 15 minut, a poza szczytem – co 20 minut. W weekendy natomiast, tramwaje można złapać co 30 minut. Pasażerowie muszą pamiętać, że obsługują je wyłącznie wagony dwukierunkowe, z uwagi na brak pętli tramwajowych na końcach linii. Dodatkowo, zmieniono połączenie z Lutomierskiem na linię 94, która jest skomunikowana z tramwajem w Konstantynowie.