Toyota Corolla TS Kombi. Ile kosztuje po liftingu? Sprawdzamy cennik Mariusz Michalak

Model oferuje przestronny bagażnik o pojemności 596 l w wersji z napędem 1.8 Hybrid, a w wariancie 2.0 Hybrid jego pojemność wynosi 581 l. Ponadto dostępnych jest aż 18 wariantów kolorystycznych nadwozia oraz pięć wersji wyposażenia: Active, Comfort, Style, GR SPORT oraz Executive. Toyota Zobacz galerię (6 zdjęć)

Toyoty Corolli TS Kombi to dwa napędy hybrydowe i pięć wersji wyposażenia do wyboru. Na co dokładnie mogą liczyć nabywcy? Nie tylko na wirtualny kokpit i nowy system multimedialny