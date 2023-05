To będzie Wielki Piątek dla ŁKS Łódź? Do szczęścia potrzebny tylko punkt

Łodzianie pożegnali się z elitą w roku 2020. Przez większą część sezonu za wyniki drużyny odpowiadał wówczas Kazimierz Moskal, który wprowadził zresztą ełkaesiaków do ekstraklasy. Na początku maja jego miejsce zajął Wojciech Stawowy i jak się potem okazało nie było to udane posunięcie ze strony działaczy. Kazimierz Moskal ma szansę na przejść do chlubnej historii ŁKS i po raz drugi wprowadzić zespół do elity. Prowadzony przez niego zespół potrzebuje w dwóch ostatnich kolejkach tylko punktu by przyklepać awans. Kibice ŁKS wierzą, że stanie się to już w piątkowe popołudnie w Gdyni (początek meczu o 20.30), bo Arka to żaden tam wielki rywal. Szczytem marzeń zespołu trenera Ryszarda Wieczorka jest szóste miejsce, dające prawo gry w barażach o ekstraklasę. Gdyniania biją się o tą lokatę ze Stalą Rzeszów, a obie ekipy mają po 47 punktów. Wróćmy do łodzian, którzy przygotowują się do meczu trenując na własnych obiektach. W tym tygodniu nie ma zajęć na siłowni, a jedynie na boisku. Szkoleniowiec ŁKS ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Wyjazd do Gdyni zaplanowano na czwartkowe popołudnie.

Tymczasem 21-letni Marcel Wszołem przedłużył umowę z klubem z alei Unii 2 do końca czerwca 2025 roku. Pochodzący z Grudziądza piłkarz przyszedł do ŁKS 2020 z Lechii Gdańsk. W pierwszym roku pobytu w Łodzi leczył kontuzje, ale w sezonie 2021/2022 zaliczył 25 meczów trzecioligowych rezerwach. W bieżących rozgrywkach wystąpił w siedmiu meczach ligowych i jednym Pucharu Polski pierwszej drużyny. Zaliczył też siedem potyczek w ekipie rezerw, która jest liderem tabeli grupy pierwszej III ligi. Jeśli już jesteśmy przy zespole trenera Marcina Matysiaka, to w środę czeka ją starcie ze słabo grającą ostatnio Mławianką Mława, która wcześniej otwierała nawet ligowy ranking. ą

III LIGA (GRUPA 1.)

30. kolejka. Środa (24 maja): Błonianka Błonie - Pilica Białobrzegi (godz. 18, wynik meczu z rundy jesiennej 0:2), Warta Sieradz - Olimpia Zambrów (17, 0:2), Legia IIWarszawa - Concordia Elbląg (17, 2:1), Mława - ŁKS II Łódź (17, 1:4), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Unia Skierniewice (17, 1:1), Broń Radom - Legionovia (18, 3:3), Ursus Warszawa - Jagiellonia II Białystok (18.30, 0:1), Sokół Ostróda - Pogoń Grodzisk Mazowiecki (17, 2:1), Lechia Tomaszów Mazowiecki - Pelikan Łowicz (17.30, 1:1).