ŁKS Łódź już na zapleczu ekstraklasy jest, Widzewowi Łódź brakuje naprawdę niewiele. Blisko utrzymania jest z kolei GKSBełchatów, ale ten klub ma jeszcze jeden kłopot, czyli licencję, której na razie nie ma. W Bełchatowie zapewniają jednak, że wszystko skończy się dobrze.

Na dziś w I lidze sezonu 2020/2021 grałyby drużyny: ŁKS Łódź, Arka Gdynia, Korona Kielce (spadkowicze z PKOEkstraklasy), Widzew Łódź, Górnik Łęczna (dwie najlepsze drużyny z II ligi), jedna z drużyn która przejdzie pomyślnie dwustopniowe baraże w II lidze, trzy drużyny z miejsc 3-6, które nie przejdą pomyślnie baraży o prawo gry w PKOEkstraklasie oraz Puszcza Niepołomice, Chrobry Głogów, GKSTychy, Sandecja Nowy Sącz, GKS Bełchatów, Stomil Olsztyn, Odra Opole, GKS Jastrzębie, Olimpia Grudziądz. Skład ligi może się nieco zmienić, bo spadkiem z zaplecza ekstraklasy zagrożonych jest kilka drużyn. Zdegradowane zostały już Wigry Suwałki oraz praktycznie Chojniczanka Chojnice. Tak jak i w obecnym sezonie do elity awansują bezpośrednio dwie najlepsze drużyny i jedna z miejsc 3-6, która przebrnie przez baraże. Ełkaesiacy już, jak zapewnia trener Wojciech Stawowy, przygotowują się do pierwszoligowego sezonu w który to, jak zapewnia szkoleniowiec, zwycięstwa będą ich obowiązkiem.

Prawdę mówiąc powątpiewamy w te zapewnienia szkoleniowca, bo drużyna jest kompletnie rozbita. Tymczasem mamy kolejne rozstanie z klubem z alei Unii 2. Spadkowicza z PKOEkstraklasy pożegnał Łukasz Piątek, który rozegrał w tym sezonie 22 ligowe mecze, strzelając jednego gola. Należy się spodziewać kolejnych rozstań. Niewykluczone, że z klubem pożegna się także trener Wojciech Stawowy, który zresztą nie czuje się w ŁKS zbyt pewnie. Podobno miał nawet powiedzieć w szatni piłkarzom, że nie jest pewien pozostania na alei Unii 2. Potem próbował się z tego wymigać, ale tak jakoś pokrętnie, bez przekonania. W każdym razie szkoleniowiec poparcia u kibiców nie ma, co akurat w ŁKS nie jest bez znaczenia. Nie bronią go zresztą nie tylko wyniki, ale i styl prezentowany przez drużynę, która gra futbol według Kiepskich. Szkoleniowiec zapewne żałuje, choć głośno tego nie powie, że przyjął propozycję z Łodzi. Inna sprawa, że tak doświadczony szkoleniowiec doskonale wiedział w co się pakuje, teraz rozmienia się na “drobne”. Czasu na ewentualna zmianę nie ma zbyt wiele, bo sezon 2020/2021 w I lidze wystartować ma w weekend 29-30 sierpnia. ą