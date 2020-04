Teleporady dla osób głuchych w łódzkich centrach medycznych. Jak wygląda taka teleporada?

W związku z epidemią koronawirusa wizyty w poradniach zdrowia ograniczane są tylko do sytuacji koniecznych. Większość kontaktów między pacjentem a lekarzem odbywa się na zasadzie teleporady telefonicznej. Jak można w tej sytuacji pomóc osobie głuchej oraz bardzo słabo słyszącej? Do miejskich centrów medycznych wprowadzany jest specjalny program do wideorozmowy. Oprócz lekarza oraz pacjenta - za zgodą osoby głuchej, szukającej porady medyka - w rozmowie uczestniczy tłumacz języka migowego. Wykorzystywana jest do tego specjalna aplikacja oraz komunikator.

Takie rozwiązanie wykorzystywane jest już w dwóch miejskich szpitalach: Jonschera oraz Rydygiera. Przy tłumaczeniach migowych pomagają osoby z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Do wprowadzenia specjalnych wideorozmów przygotowują się też pozostałe miejskie centra medyczne. W ciągu najbliższych tygodni z takich samych konwersacji skierowanych do osób głuchych i słabosłyszących będą mogli korzystać pacjenci z dysfunkcjami słuchu oraz mowy we wszystkich 30 miejskich poradniach zdrowia w całej Łodzi.