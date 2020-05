Telemedycyna to więcej niż e-recepty i e-zwolnienia. Dlaczego w Polsce dopiero powstaje? Czy koronawirus zdynamizuje jej rozwój?

Telemedycyna legalnie działająca w Polsce miła w najbliższych latach rozwijać się w tempie 30 proc. rocznie. Koronawirus pokazał, że zapotrzebowanie na usługi medyczne na odległość wzrosło skokowo do rozmiarów, które dziś nawet trudno oszacować. Kluczową barierą blokującą odpowiednio szybko rozwój jest ułomność narzędzi identyfikacyjnych, a więc sposobów potwierdzania tożsamości. Profil Zaufany wystarczy dla obsługi e-recept, ale...

...dla diagnostyki porównywalnej z tą wykonywaną w świecie realnym to zabezpieczenie jest za słabe. Z kolei kwalifikowany podpis elektroniczny to narzędzie dla podmiotów gospodarczych - dla konsumentów poza wszystkim zbyt kosztowne. Co z tym zrobić? Usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej przyspieszają rozwój telemedycyny Ostatnie tygodnie dramatycznie zwiększyły znaczenie usług świadczonych zdalnie. Trend ten szczególnie silnie widoczny jest w sektorze opieki zdrowotnej. Jeszcze przed pojawieniem się w naszym kraju zagrożenia pandemicznego, 67 proc. Polaków oczekiwało, że rozwój telemedycyny poprawi jakość życia społeczeństwa . Konieczność przestrzegania zasady dystansowania społecznego, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania poziomu realizowanych inwestycji – zarówno publicznych, jak i prywatnych – przyspieszyła rozwój e-medycyny. W efekcie nasilenia trendu cyfryzacji w służbie zdrowia można spodziewać się poprawy komfortu korzystania z usług udostępnianych w ramach tego sektora oraz zwiększenia ich dostępności dla pacjentów, a także wzrostu efektywności finansowej całego systemu.

Telemedycyna w Polsce Od 2016 r. prawo dopuszcza możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce na odległość. Przestrzeganie reżimu izolacji, w tym także ograniczenia kontaktów między lekarzem a pacjentem, jeszcze mocniej uwidoczniło potrzebę dalszej cyfryzacji opieki zdrowotnej i rozwijania możliwości świadczenia usług na odległość. Według raportu firmy doradczej i analitycznej PMR, polski rynek usług telemedycznych w 2018 r. wart był 4,1 mln złotych. Zgodnie z prognozami, jeszcze sprzed wystąpienia pandemii COVID-19, do 2023 r. miał osiągnąć 143,4 mln złotych, a dynamika jego wzrostu na przełomie tych lat miała wzrosnąć z 24 do 29 proc.

Dla porównania, globalna wartość rozwiązań z zakresu telemedycyny powinna osiągnąć do 2026 r. wartość 185,66 mld USD (w 2018 r. wynosiła 14,6 mld USD).

Starość potrzebuje wygody Długofalowym czynnikiem przemawiającym za rozwojem telemedycyny w naszym kraju jest starzejące się społeczeństwo. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. prawie co piąta osoba w Polsce ma przynajmniej 65 lat. W 2035 r. wiek ten osiągnie 24,5 proc. społeczeństwa, a w 2050 r. blisko 33 proc.

Dla seniorów minimalizowanie konieczności osobistego udawania się do placówek medycznych jest szczególnie ważne. Innym czynnikiem jest postępująca cyfryzacja społeczeństwa i oczekiwania szerokiej dostępności cyfrowych rozwiązań - dostęp do usług zdalnych staje się standardem. W sytuacji ograniczeń związanych z koronawirusem, świadczenie usług telemedycznych, jest wręcz koniecznością. Staramy się korzystać z tych przychodni i poradni, które umożliwiają uzyskanie konsultacji telefonicznych lub przez internet, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i zmianom prawnym, otrzymujemy e-zwolnienia i e-recepty. Cyfrowa tożsamość w e-medycynie - Znaczenie usług zdalnych w opiece zdrowotnej systematycznie rośnie i należy się spodziewać, że w kolejnych latach ten trend się utrzyma. Za fundament rozwoju medycyny w wersji wirtualnej uznajemy szeroką dostępność usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Trudno mówić o telemedycynie bez zdalnej identyfikacji, podpisu elektronicznego oraz wszelkiego rodzaju narzędzi służących obiegowi dokumentów elektronicznych – mówi Piotr Tomasik, Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej z KIR – firmy, która jako hub technologiczny dostarcza pakiet komplementarnych rozwiązań cyfrowych dla podmiotów z sektora prywatnego i administracji publicznej.

KIR rozwija i wdraża usługi, które efektywnie podnoszą poziom digitalizacji procesów w gospodarce. Jednym z beneficjentów i odbiorcą tych usług jest sektor opieki zdrowotnej – rozumiany zarówno jako prywatna, jak i państwowa służba zdrowia.

- Nasze wieloletnie doświadczenie we współtworzeniu infrastruktury systemu bankowo - finansowego w Polsce sprawia, że zdobyte w praktyce kompetencje możemy wykorzystać w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w medycynie. Zapewniamy przy tym zachowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa i poufności danych wrażliwych. Dzięki identyfikacji elektronicznej opartej o usługę mojeID, zastosowaniu podpisu elektronicznego Szafir, bądź jego wersji mobilnej mSzafir, udostępnianiu i archiwizacji dokumentów w usłudze na trwałym nośniku w sposób przyjazny dla klienta, z gwarancją ich zachowania w niezmienionej postaci, telemedycyna zyskuje narzędzia umożliwiające kompletną wirtualizację całych procesów – dodaje Piotr Tomasik. [sndv] Autoryzacja przez mojeID mojeID to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online, akceptowane w usługach komercyjnych i publicznych. Pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi – np. centrum opieki medycznej – w sposób, który jednoznacznie potwierdza tożsamość danej osoby.

Proces potwierdzania tożsamości oparty jest o bezpieczną identyfikację klientów z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej. W praktyce, wdrożenie mojeID oznacza np. łatwiejszą identyfikację pacjenta, a tym samym przyspiesza proces rejestracji do usług medycznych.

Wśród pionierskich użytkowników usługi mojeID jest Medicover Polska, który umożliwił w ten sposób swoim klientom dostęp do portalu pacjenta bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Usługa mojeID zapewnia także zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w przypadku umożliwiania dostępu do wrażliwych danych medycznych, np. wyników badań prezentowanych online.

Nowatorski mSzafir W katalogu cyfrowych usług KIR warto także zwrócić uwagę na podpis elektroniczny mSzafir. To nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące technologię chmurową, które pozwala podpisywać wszystkie umowy i pisma w wersji elektronicznej, w formacie PDF, bez konieczności stosowania karty kryptograficznej i czytnika, przy zachowaniu wiążącej strony mocy prawnej.

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty mogą być podpisane z użyciem mSzafir przy wykorzystaniu smartfonu, tabletu czy komputera, bez potrzeby skanowania czy drukowania. Walory usługi nabierają szczególnego znaczenia w stanie zagrożenia epidemicznego, gdy większość spraw zawodowych czy prywatnych realizowana jest przez Internet.

Klienci mSzafir mogą skorzystać z kwalifikowanych certyfikatów w wersji umożliwiającej jednorazowe użycie oraz z długim terminem ważności – rocznym lub dwuletnim, z wybranym limitem podpisów. Przed wydaniem certyfikatu „w chmurze” konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika.

W przypadku mSzafir do jednorazowego podpisywania, tożsamość można zweryfikować zdalnie w bankowości elektronicznej banków PKO Banku Polskiego i Inteligo. Co istotne, do końca czerwca br. mSzafir przeznaczony do jednorazowego podpisu będzie bezpłatny. Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, wydłużona została - także do końca czerwca br. - oferta na zakup dowolnego pakietu podpisów mSzafir z 30 proc. rabatem.

Rozwiązania KIR z pewnością mogą zachęcać pacjentów oraz kadrę zarządzającą placówkami opieki medycznej do korzystania z kanałów zdalnych i przeniesienia do sfery cyfrowej procesów, które do tej pory wymagały osobistej weryfikacji tożsamości, czy to przez podpis odręczny, czy przez wizytę w placówce.

Pozostaje jednak wciąż kwestia kosztów, by naprawdę telemedycyna była dostępna na szeroką skalę także dla głównych beneficjentów - seniorów - ktoś musi pokryć koszty wystawiania i obsług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Na razie nie wiadomo kto się tego podejmie. Chcesz być szybko i dobrze poinformowany w sprawie pieniędzy: zarabiania, oszczędzania, wydawania, inwestowania? Zapewniamy szybkie informacje, analizy i porady ekspertów. Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Wtedy wszystkie godne Twojej uwagi nowości i porady znajdziesz na swojej osi czasu bez zbędnego szukania. Naprawdę warto!

Pracownicy transgraniczni bez kwarantanny