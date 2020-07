Tego meczu kibice Widzewa nigdy nie zapomną- zobacz ARCHIWALNE ZDJĘCIA

9 sierpnia 2005 roku. Tego dnia na na sieradzki stadion MOSiR zawitał jakże tu lubiany Widzew Łódź. Zawitał aby rozegrać mecz pierwszej rundy centralnej Pucharu Polski z miejscową Wartą. Widzewiacy byli wówczas liderem II ligi (obecna I). Na stadionie pojawiło się około 3.500 kibiców. Przyszli głównie po to, żeby zobaczyć w akcji podopiecznych trenera Stefana Majewskiego. Mało kto wierzył, że sieradzanie są w stanie pokonać sławny Widzew. A jednak, stał się piłkarski cud i sieradzan ie wygrali mecz 3:2 (1:1).

?Gospodarze zaczęli mecz z wyraźnym respektem dla rywala - pisał ?Dziennik Łódzki" po meczu. - W 22 minucie, po płaskim dośrodkowaniu z prawej Pawła Kowalczyka, nadbiegający Davor Maras z najbliższej odległości zdobył prowadzenie. Nie speszyło to czwartoligowców. Już w 26 minucie po pierwszym rogu główkujący Mariusz Wróbel był bliski wyrównania, ale znakomita interwencja bramkarza Widzewa uratowała gości. na trzy mi nuty przed przed przerwą dalekie podanie Michała Stolarskiego przejął Fabiano Valente i pokonał wybiegającego z bramki Kościukiewicza. W przerwie trener gości wprowadził do gry Jarosława Latę i Kamila Kuzerę. W 56 minucie znów po rajdzie Kowalczyka nadbiegający Serb umieścił piłkę w pustej bramce i wydawało się, że drugoligowcy opanowali sytuację. I wtedy Warta pokazała co potrafi. Sieradzanie wyrównali już trzy minuty później. Po centrze Fabiano niemal dwumetrowy bramkarz dał się przelobować i Marcin Kobierski strzelił mocno i celnie pod poprzeczkę. Uradowani miejscowi kibice zaczęli śpiewać ?Wartę trzeba szanować". Łodzianie grali za to coraz gorzej. Popełniali wiele błędów w defensywie i w 73 minucie ponieśli słoną karę. Łukasz Mitek wykorzystał rażące nieporozumienie obrońców i z wprawą rutyniarza zdobył pierwsze w tym meczu prowadzenie dla Warty. Uskrzydleni sieradzanie łatwo rozbijali chaotyczne ataki drużyny faworyta. Dopiero w ostatniej akcji, przedłużonego o trzy minuty meczu,Davor Maras zdobył głową gola, lecz sędzia asystent Tomasz Listkiewicz (syn prezesa PZPN_ sygnalizował pozycję spaloną widzewiaka. Arbiter główny chwilę później zakończył mecz".

Byłem na tym spotkaniu i pamiętam ogromną radość kibiców sieradzkiej drużyny po zakończonym spotkaniu, której nie da się opisać. Cieszyliśmy się tak jakby Warta zdobyła Puchar Polski. Pamiętam, że po meczu dziennikarze z Łodzi zastanawiali się jak to możliwe, że dobrze opłacani zawodowcy z Widzewa polegli z amatorami z Sieradza. To prawda. Ormianin Aresn Asatrian Fijałkowski handlował wówczas na ryneczku w Zduńskiej Woli i następnego dnia musiał wstać o 5.30. Wczesnym rankiem musieli się także zrywać z łóżka Marcin Krupczyński, Łukasz Markiewicz i Marcin Kobierski, którzy pracowali jako listonosze. Do pracy musiał także iść Mariusz Wróbel, który był konwojował przesyłki pocztowe oraz Mariusz Wróbel, urzędnik magistratu. Podobnie jak i Witold Skalski, technik lokalnej rozgłośni radiowej.

Bezrobotnymi w Warcie byli wtedy Sebastian Graczykowski i Fabiano Andrade Valente.

Wiadomość o wygranej sieradzan szybko poszła w świat. - Zaraz po meczu zadzwoniłem do swoich do Armenii - mówił podekscytowany Arsen Asatrian Fijałkowski. - Kiedy dowiedzieli się o wygranej z Widzewem rozpoczęli świętowanie na całego . Zaprosili sąsiadów i wspólnie się radowali. W Armenii znają przecież Widzew. Tam jest to firma, ale nie ma się co dziwić, Widzew grał przecież w Lidze Mistrzów.

Do Brazylii dzwonił natomiast uradowany Fabiano Valente, który był jednym z bohaterów spotkania.