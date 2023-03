Te meble z PRL są poszukiwane! Kosztują majątek! ZOBACZCIE CENY, ZDJĘCIA. Oto najdroższe meble z RPL Wojtek Wielgus

Meble z PRL mają już swoje lata ale to dodaje im oryginalności i sprawia, że wracają do łask. Stare fotele, kanapy rodem z PRL, meblościanki czy kredensy, za niektóre z takich mebli dzisiaj trzeba zapłacić prawdziwy majątek! Są też meble do kupienia z województwa łódzkiego...