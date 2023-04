Wiosenne Targi Sukienek przyciągają panie w każdym wieku

Wiosenne Targi Sukienek odbywały się w Łodzi przez cały weekend w hali dawnej odlewni przy ul. Piotrkowskiej 217. Do pracy, na imprezę, na randkę, na co dzień - kobiety kochają sukienki na każdą okazję! Tak przynajmniej można wnioskować po ogromnym zainteresowaniu, jakie towarzyszyło tej imprezie.

Na targach można było spotkacie polskich projektantów i producentów damskiej garderoby, lecz także zagraniczne perełki. Sukienki - jedyne w swoim rodzaju, niedostępne w sieciowych sklepach a do tego wspaniałe dodatki, jak biżuteria, buty i torebki. Jedyne, na co Panie narzekały to ceny. Za oryginalną, niepowtarzalną sukienkę trzeba było zapłacić około 800 złotych, a nie brakowało i takich po kilka tysięcy. Mimo to chętnych na zakupy nie brakowało.