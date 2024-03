Pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza 2024. Zobacz MEMY przygotowane z tej okazji. Internauci nie zawiedli

MEMY na pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza

Wiosna astronomiczna przybywa już 20 marca. To moment, gdy dzień staje się dłuższy od nocy. Z kolei wiosnę kalendarzową mamy od 21 marca. To tradycyjnie już także wyczekiwany przez uczniów Dzień Wagarowicza. Internauci jak zwykle przygotowali z tej okazji mnóstwo memów. Zobacz te najlepsze! Zapraszamy do galerii naszego artykułu. MIłej zabawy!