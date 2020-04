W czasie kwarantanny nie trzeba rezygnować z ćwiczeń. Łódzkie siłownie i kluby fitness prowadzą treningi online

Zgodnie z rozporządzeniem rządu siłownie i kluby fitness w Łodzi jak i w całym kraju z uwagi na epidemię koronawirusa są nieczynne od polowy marca nieczynne aż do odwołania. Czy to oznacza, że ich działalność całkowicie zamarła?

Trenerzy, którzy prowadzą zajęcia dla ćwiczących w poszczególnych siłowniach oraz klubach fitness zaczęli prowadzić treningi w postaci relacji na żywo. Chętni mogą z nich korzystać w większości przypadków bezpłatnie. Wystarczy jedynie uruchomić o wskazanej godzinie streamowanie (czyli transmitowanie video z treningu w czasie rzeczywistym) a następnie stosować się do wskazówek odnośnie ćwiczeń.

Czy trening online zastąpi nam siłownię? Wiele osób zastanawia się czy trening w warunkach domowych przyniesie pożądane rezultaty, czy warto praktykować taką formę aktywności czy jednak wyczekiwać końca pandemii i dopiero wtedy powrócić do regularnych ćwiczeń.

- Treningi online mogą w pewnym stopniu zastąpić tradycyjne treningi na siłowni. Trochę łatwiej będą miały osoby, które trenowały na zajęciach fitness, gdyż używały dużo mniej specjalistycznego sprzętu. Zdecydowanie trudniej będzie klientom, którzy trenowali siłowo, ale dla nich też znajdą się odpowiednie propozycje treningowe - wyjaśnia Marlena Wronka, marketing manager z Human Fitness Philosophy w Łodzi.

Trenerzy zachęcają do codziennej, nawet krótkiej, aktywności fizycznej. Czas przymusowej kwarantanny można wykorzystać nadrabiając zaniedbywane do tej pory funkcje swojego ciała, takie jak: mobilność, stabilność, czy kondycja.

Czy profesjonalny sprzęt jest konieczny? Kluby sportowe przed wybuchem pandemii oferowały swoim klientom nie tylko przestrzeń do ćwiczeń, opiekę profesjonalnych instruktorów ale także bogaty asortyment sprzętu sportowego. Jak więc w obecnej sytuacji efektywnie trenować w warunkach domowych? Co jeśli nie mamy profesjonalnego sprzętu? Wielu trenerów zdaje sobie sprawę, że nie każdy posiada niezbędne wyposażenie i wychodzi temu naprzeciw.

- Treningi w myśl hasła #zostańwdomu prowadzone są z domów naszych instruktorów. Oznacza to, że są dopasowane do domowych warunków- jedyne co potrzebne to kawałek podłogi i czasami domowe akcesoria. Substytutem ciężarków, obciążeń czy innych akcesoriów fitness są tym razem butelki z wodą, krzesła czy nawet kanapy- wyjaśnia Martyna Stasiak, fitness manager sieci łódzkich siłowni Fit Fabric.

Treningi w czasie rzeczywistym Jak deklarują siłownie oraz kluby fintess w zajęciach przez internat uczestniczą każdorozowo dziesiątki osób, a niekiedy i setki. Pomimo faktu, że każdy ćwiczy osobno w swoim domu, w trakcie takiego treningu można poczuć energię nie tylko samego instruktora, ale też innych uczestników zajęć, którzy w trakcie ich trwania mogą wzajemnie się dopingować poprzez zadawanie pytań czy dodawanie komentarzy w trakcie transmisji.

Siłownie oraz kluby fitness mają nadzieję, że taki sposób prowadzenia zajęć pozwoli im utrzymać stałych klientów, a kiedy zagrożenie spowodowane koronawirusem minie, to wrócą oni do regularnych ćwiczeń w klubach. Dodatkowo prowadzenie treningów online przez różne kluby staje się szansą na to by nowe osoby poznały trenerów z różnych klubów, a także by spróbowały dotychczas niepraktykowanych aktywności takich jak np. joga czy zumba.

Sport przeniósł się do internetu