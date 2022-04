Tato mi mówił: „Miasta i kraju nigdy nie wolno zostawić”

Rozmowa z Elizą Wójtowicz, Krzemieńczanką, byłym członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca im. J. Słowackiego, córką kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, Legionisty Piłsudskiego - Gustawa Wawrzyszaka zamordowanego przez Niemców na Górze Krzyżowej.

Ile Pani miała lat w 1939 r.?

9 lat. Co Pani pamięta z dzieciństwa w Krzemieńcu?

Gdy po 50 latach pojechałam wreszcie do Krzemieńca, pamiętałam każdą ścieżkę, podwórko i skrót przez ogród. Odnalazłam także mój dawny dom. Co się działo w 1939 r. w Krzemieńcu?

Jeden z pracowników taty zabrał mnie do siebie. Dom był na wzgórzu, co było bezpieczniejsze podczas bombardowania. Tam też nocowałam i tam przyszli później moi rodzice. Zapamiętałam blaszany dach, na który spadały jabłka, co mnie przerażało po bombardowaniach. Pamiętam również autokary z uciekającym Rządem RP. Nasz dom był tuż koło starostwa, więc zatrzymywały się tuż koło nas, a ja byłam szczęśliwa, że mogłam im podać picie jak prosili. Pamiętam wejście Sowietów. Rodzice powiedzieli, że uciekamy do Zbaraża na granicę rumuńską. W Zbarażu czekałyśmy z Mamą na Ojca, ale nie dotarł, więc wróciłyśmy.

Dlaczego tata został?

Tata był komornikiem sądowym, nie chciał opuścić Krzemieńca jako jeden z urzędników odpowiedzialnych za miasto. Mówił: „miasta i kraju nie wolno zostawić”. Polskę zalała zaraza sowiecka. Inaczej tego nie nazwę, ziemia powinna się pod nimi rozstąpić. Jak wiedziałyśmy, że tata nie dojedzie do nas, wracałyśmy do Krzemieńca. Pamiętam fale sowieckich żołnierzy, tę biedę z nich bijącą i jak zatrzymali nasz wóz i kradli z niego, co się dało. Pamięta Pani jak przyszli po ojca?

To była Wielkanoc, ja spałam, mój tatuś siedział i malował dla mnie pisanki. Zabrali ojca do więzienia, moja mama szalała

dosłownie, zabrała mnie do znajomych i tam zostawiła, a sama poszła się dowiadywać, gdzie tata, zabiegać, prosić i walczyć o ojca.