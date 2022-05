Widzę Łódź: Próchnik z Domem Buta po sentymenty FELIETON

Działająca od 1948 roku firma, szczególnie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku była dla Polek i Polaków ikoną najlepszego stylu i wysokiej jakości. Próchnik specjalizował się w szyciu odzieży męskiej, słynął ze stylowych płaszczy, klasowych marynarek i doskonale uszytych bawełnianych koszul. Problemów ze sprzedażą tych wyrobów nie było, w mieście odbywały się polowania na cenowe okazje w sklepie firmowym przy zakładach Próchnika.

Po siedemdziesięciu latach funkcjonowania przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, teraz po kilku latach nieobecności na rynku markę wskrzesza spółka, której współwłaścicielem jest biznesmen doświadczony w branży odzieżowej, twórca marki Lancerto (zabiegał już zresztą o fuzję z udziałowcami Próchnika dwanaście lat temu, ale wówczas odszedł „z kwitkiem”). Wiadomość cieszy (choć takie powroty nie zawsze się udają), bo przecież Próchnik to jeden z gigantów, który świadczył o wielkości włókienniczej Łodzi. I której upadek - w kontekście tysięcy osób, tracących wówczas pracę i istotę swego życia - do dzisiaj właściwie nie został przepracowany, co w Łodzi widoczne jest i odczuwalne po obecny czas.