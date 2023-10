Straż miejska uzyska nowe uprawnienia. Można będzie dostać 1500 zł mandatu

W rozporządzeniu zabrano straży gminnej prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jednocześnie od 20 października strażnicy będą mogli karać tych, którzy nie mając do tego uprawnienia prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny.

Jako pojazdy inne niż mechaniczne w polskim prawie zwykle rozumie się te, które nie mają silnika, ani mechanicznego napędu, a jadą napędzane siłą kierującego lub ciągnących je zwierząt. To poruszające się po drogach m.in. rowery, riksze czy zaprzęgi konne.