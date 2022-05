Stek z kalafiora. Zobacz przepis na wegetariańskie danie doprawione papryką

Kalafior – właściwości warzywa

Kalafior to warzywo, którego nie powinno zabraknąć w twoim jadłospisie. Wdrażając go do swojego menu, dostarczasz dzięki temu:

witaminy C,

witaminy K,

beta-karotenu,

oraz sporą ilość błonnika.

Warto pamiętać, że 100 g ugotowanego kalafiora to około 20 kalorii. Jak widać, jest to doskonałe warzywo dla osób dbających o pożywne i niskokaloryczne dania.