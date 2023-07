Startuje konkurs na najpiekniejszy wieniec dożynkowy województwa łódzkiego ZDJĘCIA

- Każdego roku wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki. Powstają z najważniejszych upraw na wsi. Konkurs kierujemy do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i organizacji z całego województwa łódzkiego, które będą miały okazję przygotować i zaprezentować swoje piękne wieńce podczas dożynek w Paradyżu – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber.

Liczba uczestników jest ograniczona, a kolejność zgłoszeń decyduje o udziale w konkursie. Mamy miejsce dla 48 delegacji z regionu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres [email protected] do 4 sierpnia 2023 roku.

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Laureat pierwszego miejsca otrzyma 2000 zł, drugie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 1500 zł, trzecie miejsce - 1000 zł oraz wyróżnienia o wartości 500 zł.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są dostępne do pobrania na stronie: https://bit.ly/3JX0aVK. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i organizacje do zapoznania się z regulaminem i dołączenia do rywalizacji o tytuł „Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego Województwa Łódzkiego”. Niezwykła okazja do zaprezentowania swojej twórczości i umiejętności artystycznych już niedługo w Paradyżu!

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi