Stanisław Syguła: W piłkarskie spółce ŁKS pojawią się duże pieniądze

Jakie wrażenia po meczu z ligowym outsiderem?

Oczywiście nie wychodziłem oczarowany ze spotkania z Chojniczanką, ale zadowolony, że kolejne trzy punkty znalazły się na koncie ełkaesiaków. Nie od dziś wiadomo, że futbol to nie łyżwiarstwo figurowe. W piłce nożnej nie liczy się styl i perfekcyjne wykonywanie kolejnych elementów, ale efekt końcowy. A ten był dla łódzkiej drużyny wyśmienity. Lider przy al. Unii ma się dobrze.

Jednak wielu kibiców liczyło na lepszą grę i większą liczbę zdobytych goli...

A może piłkarze nie mogli się skupić na grze, bo znów pojawiły się finansowe problemy?

Nie demonizowałbym tego problemu. Zawodnicy dobrze wiedzą, że są chyba najlepiej zabezpieczoną grupą zawodową w tym kraju. Nie słyszałem w ostatnim czasie, by jakiś piłkarz nie otrzymał należnych mu pieniędzy. Wcześniej czy później, ale zawsze, należny przelew znajduje się na jego koncie.

Kiedy pojawi się nowy właściciel?

Nie jestem upoważniony, by wypowiadać się w tych kwestiach. Klubowe komunikaty są jasne. To nastąpi w najbliższym czasie i jestem zdania, że w klubie pojawią się duże pieniądze. Mam nadzieję, że oznaczać to będzie dla ełkaesiaków lepsze dni, oczywiście już w ekstraklasowym gronie.