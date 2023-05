ŁKS w ekstraklasie! Piłkarze przypieczętowali awans do elity polskiego futbolu. Wracają tam po trzech sezonach! KIBICE, BRAMKI WIDEO

Ogromny sukces ŁKS!

W ostatnim spotkaniu sezonu ŁKS podejmie Odrę Opole. Ten mecz rozegrany zostanie 3 czerwca, godz. 17.30, na stadionie przy al. Unii. Wszyscy kibice ełkaesiaków muszą się odliczyć na tym spotkaniu, aby podziękować drużynie trenera Kazimierza Moskala za niezapomniane chwile i ten wielki sportowy sukces.

Do historii ŁKS przechodzi też trener Kazimierz Moskal. On po raz drugi z rzędu wprowadził łódzką drużynę do krajowej elity. Wielki szacunek i słowa uznania dla szkoleniowca.