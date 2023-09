Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w wieku 65 plus. Co trzeba wiedzieć, aby łatwo skorzystać z nowej możliwości?

Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i seniorów po 65. roku życia

W ostatnich tygodniach dużo się mówi o bezpłatnych wybranych lekach, które od 1 września przysługują już nie tylko osobom w wieku 75. plus, ale też seniorom młodszym – już od 65. roku życia, a także dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, dodatkowo bez zmian wybrane bezpłatne leki przysługują kobietom w ciąży. Jednak część pacjentów nadal czuje się w temacie bezpłatnych leków zagubiona, bowiem nie każdy lek i nie w każdej sytuacji tym grupom pacjentów przysługuje za darmo.

Pacjenci do 18. lat bezpłatnie otrzymają np. szczepionki przeciw grypie i HPV, leki stosowane w leczeniu cukrzycy, alergii, chorób tarczycy. Pacjenci po 65. roku życia otrzymają m. in. preparaty obniżające ciśnienie krwi, poziom cholesterolu czy cukru we krwi, leki przeciwreumatyczne czy urologiczne często stosowane przez seniorów. Listy leków są aktualizowane co dwa miesiące, zatem pojawiać się będą na nich kolejne leki.