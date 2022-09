Spadkowicz z elity rywalem drużyny Kazimierza Moskala

Przypominamy, że łodzianie spadli z elity w 2020 roku. Po spadku w Niecieczy doszło do dużych zmian kadrowych. Do Stali Mielec odszedł lider zespołu Piotr Wlazło. Ernest Terpiłowski wybrał Widzew Łódź, Matej Hybś wrócił do Czech i gra w FKTeplice, natomiast Dawid Kocyła przeniósł się do Wisły Płock. To najważniejsze osłabienia Niecieczy. Do drużyny dołączyli głównie młodzieżowcy, jak choćby Marcel Błachewicz.Są też Ukraińcy Taras Zawijskij, Artem Putiwcew, Andrij Dombrowski oraz Artem Poliarus. Najskuteczniejszym graczem rywala łodzian jest natomiast Czech Tomaś Poznar. Wychowanek FCZlin zdobył dotychczas cztery gole. Trzy Wiktor Biedrzycki. Dla porównania ełkaesiak Pirulo z sześcioma bramkami jest liderem klasyfikacji skutecznych I ligi.

Jeśli już jesteśmy przy kadrze niecieczan, to jednym z bramkarzy jest 17-letni Eric Topór, który przyszedł przed sezonem do Termaliki z AKS SMS Łódź, a jest wychowankiem Podhala Nowy Targ. Piłkarz posiada także amerykański paszport. Póki co w pierwszej drużynie nie zadebiutował. Mamy tam także skierniewiczanina Kacpra Karaska, grającego ostatnio w Widzewie. W klubie z Piłsudskiego występował w przeszłości także Adam Radwański.W Niecieczy jest drugi rok.

Niedzielny pojedynek będzie starciem czołowych pierwszoligowych ekip. Drużyna trenera Kazimierza Moskala z 18 punktami na koncie otwiera wspólnie z chorzowskim Ruchem tabelę. Niecieczanie, którymi dowodzi Czech Radoslav Latal zdobyli dotychczas 15 punktów i są w rankingu na pozycji szóstej. Wygrali dotychczas cztery mecze, trzy zremisowali i dwukrotnie schodzili z boiska ze zwieszonymi głowami. Na wyjeździe triumfowali tylko raz, dwukrotnie remisowali i raz przegrali. Dla porównania gospodarze starcia na boisku przy alei Unii 2 czterokrotnie triumfowali, raz przegrali i ani raz nie zremisowali.

Zmiana trenera w Resovii Rzeszów, która zajmuje ostatnie miejsce w pierwszoligowej tabeli. Zespół ma cztery punkty. Tomasza Grzeszczyka zastąpił Mirosław Hajdo, który w sezonie 2009/2010, prowadził już Resovię. Ostatnio był szefem szkolenia w Akademii Cracovii. jak W przeszłości pracował między innymi w takich klubach jak Cracovia, Dalin Myślenice, Alwernia Kraków, Kolejarz Stróże, Kmicie Zabierzów, Bruk-Bet Termalice Nieciecza, Przeboju Wolbrom, Chojniczance Chojnice, Sandecji Nowy Sącz, Cracovii, Garbarni Kraków oraz Motorze Lublin. ą

i liga

10. kolejka:

Piątek (9 września): GKSTychy - Odra Opole (godz. 18), Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec (20.30). Sobota (10 września): Górnik Łęczna - GKSKatowice (20), Skra Częstochowa - Arka Gdynia (15), Stal Rzeszów - Wisła Kraków (17.30). Niedziela (11 września): Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz (15), ŁKS Łódź - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (12.40). Poniedziałek (12 września): Chrobry Głogów - Resovia Rzeszów (18).