Pabianice wypowiedziały walkę podrzucającym śmieci. Problem z podrzucanymi śmieciami mają też Łódź i Zgierz

Pabianice będą walczyć z osobami podrzucającymi śmieci do ulicznych koszy

– Zamiast pouczenia interwencje będą kończyć się mandatami. Do udokumentowania wykroczenia wykorzystywać będzie zdjęcia z monitoringu miejskiego, fotopułapek i drona – zapowiada Aneta Klimek.

- Narasta problem z podrzucaniem śmieci do publicznych koszy m. in. na przystankach i w parkach. Pakowane albo ustawiane obok są worki z domowymi odpadkami i poremontowym gruzem – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prasowa pabianickiego magistratu.

Podrzucają śmieci także w Łodzi i w Zgierzu

Ale podobny problem mają też inne miasta. W Zgierzu zauważono, że ostatnio śmieci jest więcej i zmienił się ich charakter. - Kiedyś były to głównie śmieci firmowe. Teraz są to typowe śmieci komunalne- informuje Renata Karolewska ze zgierskiego urzędu.

W Łodzi problem też jest poważny. Jakiś czas temu do urzędu zadzwoniła łodzianka, która złapała sąsiada podrzucającego śmieci. Tłumaczył, że kosz na przystanku ma po drodze do pracy, do pergoli musiałby się cofać…

Jak informuje Monika Pawlak z łódzkiego magistratu, śmieci są podrzucane zarówno do koszy na obrzeżach miasta np. na Brusie jak i tych w centrum przy ul. Wólczańskiej lub Łąkowej, jeśli się nie mieszczą, stawiane są obok.