Śmiertelne ofiary grypy w naszym regionie! Ile osób zachorowało w ostatnim tygodniu? Zobacz najnowsze DANE, LICZBY

W ostatnim tygodniu na grypę i infekcje paragrypowe zachorowało 2746 mieszkańców naszego regionu, w tym 613 dzieci. Szczyt zachorowań przypadał w tym roku na ostatni tydzień lutego. Wówczas wirusy położyły do łóżek ponad 16 tys. osób.

Porównując ten sezon grypowy (od 1 września ubiegłego roku), kiedy to zachorowało 188 tys. osób z ubiegłym widać, że w tym było o 16 tys. zachorowań więcej. Ale wirusy mogą jeszcze atakować. Niekiedy kładą do łózka jeszcze w maju.

Są pozytywne wiadomości

Pozytywne było to, że coraz więcej osób się szczepi. Seniorzy korzystają z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie finansowanych przez urząd miasta, ale częściej też sami kupują szczepionki, bo już drugi sezon grypowy dla tej grupy pacjentów są one sprzedawane z 50 proc. upustem.

- Koronawirus sprawił, że może się wydawać, że innych chorób już nie ma - mówi doktor Joanna Stachurska-Jaśkiewicz. – A tak nie jest. Z moich obserwacji wynika, że w poradniach w których pracuję w tym sezonie grypowym było mniej zachorowań niż rok wcześniej. Obecnie większość porad odbywa się przez telefon, ale gdybym miała pacjenta z wysoką gorączką to zaprosiłabym go do poradni upewniwszy się wcześniej przeprowadzając wywiad, że wypływające z niego wnioski nie wskazują na zakażenie koronawirusem.