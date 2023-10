Słynne europejskie miasto z najwyższymi podatkiem turystycznym w Europie

Władze Amsterdamu ogłosiły znaczący wzrost opłat turystycznych. Nowa stawka wynosić będzie aż 12,5 procent od osoby za każdy nocleg, a to niejedyne zmiany dla turystów odwiedzających to miasto.

Planowane podwyżki opłat turystycznych w Amsterdamie dotkną zarówno noclegi w hotelach, jak i inne formy zakwaterowania, na przykład na statkach wycieczkowych. Podnoszenie podatków turystycznych to część strategii miasta na pozyskanie dodatkowych środków do budżetu. Fundusze te zostaną przeznaczone na budowę nowych schronisk dla osób bezdomnych oraz wsparcie systemu ochrony zdrowia. Zmiany mają na celu tworzenie bardziej zrównoważonego i przyjemnego środowiska dla wszystkich. jennieramida/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne Obecnie stawka podatku turystycznego wynosi 7 procent od wartości pokoju i dodatkowo 3 euro (ok. 13,00 złotych) za każdą osobę za noc. Po wprowadzeniu zmian stawka ta zostanie ustalona na stałe na poziomie 12,5 procent od wartości pokoju. Przykładowo, obecnie dwie osoby przebywające w pokoju o wartości 200 euro za noc płacą łącznie 20 euro (ok. 93,00 złote) podatku. Po zmianach ta suma wzrośnie do 25 euro (ok. 115,00 złotych).

Wprowadzone podwyżki wpłacą także pasażerowie statków wycieczkowych, którzy odwiedzają Amsterdam. Opłata wzrośnie z obecnych 8 euro za osobę do 11 euro (ok. 50,00 złotych), co stanowi niemal 38-procentowy wzrost. Nowe regulacje umieszczają Amsterdam w gronie krajów z najwyższymi opłatami turystycznymi na świecie. Władze miasta spodziewają się, że te zmiany przyniosą ponad 65 milionów euro dodatkowych dochodów rocznie z tytułu podatku turystycznego.

Amsterdam od dawna słynie z liberalnych przepisów dotyczących używek. Miasto przyciągało turystów, którzy przyjeżdżali tutaj głównie dla takich atrakcji. Nowe przepisy obowiązujące w Amsterdamie wprowadzają także zmiany w zakresie palenia marihuany – za palenie w niedozwolonym miejscu grożą od czwartku (25.05.23) wysokie mandaty. Decyzja ta ma na celu regulację i kontrolę niektórych dziedzin życia w stolicy Holandii.

Zakaz palenia marihuany obowiązuje w wybranych obszarach Amsterdamu, takich jak: dzielnica czerwonych latarni,

Plac Dam,

Damrak,

Nieuwmarkt. Nowe przepisy dotyczą więc ścisłego centrum miasta, które jest szczególnie popularne wśród turystów. Warto jednak zauważyć, że przepisy nie obejmują tarasów kawiarni, w których sprzedawana jest marihuana. Osoby, które nie będą przestrzegać nowych zasad, mogą otrzymać mandat w wysokości 100 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 450 zł. De Wallen – dzielnica czerwonych latarni w Amsterdamie: Osoby, które nie przestrzegają nowych zasad, mogą zostać ukarane mandatem w wysokości nawet 100 euro. Jordan Pulmano/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Amsterdam zaostrza również inne przepisy

Oprócz zakazu palenia marihuany wprowadzono również inne zmiany. Lokalne władze zaostrzyły już przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. Restauracje i bary w weekendy nie mogą już przyjmować nowych gości od godziny 1.00, a same lokale nie mogą być czynne dłużej niż do 2.00. To ograniczenie ma na celu regulację nocnego życia i utrzymanie porządku publicznego w późniejszych godzinach. Decyzje podjęte przez władze Amsterdamu mają na celu odwrócenie trendu, w którym miasto było kojarzone głównie z używkami. prostooleh/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Kolejną dziedziną, która została objęta nowymi przepisami, są usługi seksualne. Osoby świadczące tego rodzaju usługi mogą teraz przyjmować klientów maksymalnie do godziny 3.00 w nocy, podczas gdy wcześniej czas ten sięgał godziny 6.00 rano. Ta zmiana ma na celu uregulowanie branży seksualnej i utrzymanie porządku w tym obszarze.

Nowe przepisy w Amsterdamie mają na celu stworzenie bardziej kontrolowanej i regulowanej przestrzeni w niektórych obszarach miasta. Ograniczenie palenia marihuany w wybranych miejscach ma na celu zmianę wizerunku Amsterdamu wśród odwiedzających turystów. Władze Amsterdamu ogłosiły znaczący wzrost opłat turystycznych, które sięgną aż 12,5 procent od osoby za nocleg, jednak to nie koniec zmian.



Nowe podwyżki umieszczają Amsterdam w czołówce krajów o najwyższych podatkach turystycznych na świecie. artmakush/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne