Skra Bełchatów ma nowego siatkarza, który jest teraz w Chinach

Mateusz Poręba pierwsze kroki w siatkówce stawiał w juniorskiej drużynie TS Sokół Tuchów, następnie związał się z AKS Rzeszów, z którym w 2016 roku sięgnął po wicemistrzostwo Polski kadetów, ale już rok później stanął na najniższym stopniu podium krajowego championatu w kategorii juniorów. W tej kategorii wiekowej grała także w SMS PZPS Spała.

Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w 2018 roku z Indykpolem AZS Olsztyn. To właśnie w klubie z Warmii i Mazur środkowy spędził ostatnie pięć sezonów, opuszczając go jedynie jedynie dwa lata temu na czas wypożyczania do rywalizującej we włoskiej Serie A – Vero Volley Monza. Drużyna zakończyła sezon na czwartym miejscu. Mateusz Poręba rozegrał 108 meczów w PlusLidze zdobywając 686 punktów. W 2021 roku podczas PreZero Grand Prix PLS środkowy został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju.