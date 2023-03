Rycerzom Wiosny Chojniczanka odbija się od sierpnia czkawką

Rycerze Wiosny z alei Unii 2 są zdecydowanym faworytem meczu, ale rywale są jedną z czterech pierwszoligowych drużyn, która potrafiła pokonać łodzian w tym sezonie. 27 sierpnia drużyna prowadzona wówczas przez trenera Tomasza Kafarskiego pokonała w Chojnicach łodzian 1:0 (1:0). Od tego czasu w ekipie niedzielnego rywala łodzian wiele się zmieniło. Zacznijmy, że nie ma już trenera Tomasza Kafarskiego, który od początku marca pracuje w Sandecji Nowy Sącz, gdzie przejął drużynę po Słowaku Stanislavie Vardze i ma za zadanie utrzymać „Sączersów” na zapleczu PKO Ekstraklasy. Od 24 listopada w Chojnicach pracuje natomiast Krzysztof Brede, który wrócił do tego klubu po pięcioletniej przerwie. Poprzednio, a było to w sezonie 2017/2018 drużyna pod jego batutą odniosła największe sukcesy w historii klubu. Pierwszoligowy sezon zakończyła na trzecim miejscu, ale dotarła też do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie przegrała z Górnikiem Zabrze 1:3 (0:2). Potem szkoleniowiec przeniósł się do Bielska-Białej. Tamtejsze Podbeskidzie wprowadził nawet do PKOEkstraklasy, ale rozstał się z klubem po 13 kolejkach. Teraz ma zgoła inny cel, uratować I ligę dla Chojnic. Dodajmy, że w przerwie zimowej klub dokonał kilku transferów. Naszym, zdaniem ciekawym wzmocnieniem powinien być Daniel Szelągowski wypożyczony z Rakowa Częstochowa. 20-latek ma na koncie dwa triumfy w Pucharze Polski, 45 meczów w elicie i trzy strzelone gole. W poprzednim sezonie zaliczył jednak tylko cztery mecze w drużynie spod Jasnej Góry. O 10 lat starszy Michał Jakóbowski (44 mecze w ekstraklasie i dwa gole) przyszedł z poznańskiej Warty, natomiast Grzegorz Szymusik (26 meczów w ekstraklasie i jeden gol) z KoronyKielce. W kadrze zespołu mamy także Bartlomieja Kalinkowskiego. To były piłkarz ŁKS Łódź, który zaliczył 13 meczów w elicie, w barwach zespołu z alei Unii 2.

Wiosną chojniczanie jednak nie zachwycają, zdobyli zaledwie pięć punktów - jeden mecz wygrali, dwa zremisowali i trzy przegrali. Strzelili w tych spotkaniach pięć goli, a stracili osiem. Niedzielny rywal Rycerzy Wiosny kompletnie nie radzi sobie na wyjazdach - na boiskach rywali nie wygrał ani jednego spotkania, pięć zremisował i przegrał siedem! Dla łodzian trzy punkty w niedzielę, to konieczność. ą