Do końca sezonu pozostało tylko, lub aż, dziewięć kolejek. Doprawdy Rycerze Wiosny byliby frajerami, gdyby dali sobie odebrać awans do piłkarskiej elity, nawet w kontekście wracających do klubu z alei Unii 2 niczym bumerang kłopotów finansowych. Trener łodzian Kazimierz Moskal dyplomatycznie stwierdził, że nie apeluje do władz klubu o dodatkowe pieniądze, ale o zrobienie wszystkiego, aby zespół mógł funkcjonować normalnie, a piłkarze skupić się na przygotowaniach do kolejnych meczów ligowych, a nie na śledzeniu kont bankowych i sprawdzaniu, czy wpłynęły wypłaty. Dodajmy, że sytuacja dotyczy nie tylko piłkarzy pierwszej drużyny, ale także trzecioligowych rezerw, które mają przecież realną szansę na awans do II ligi. Kiedy jednak ostatnio pisaliśmy o tym, jeden z trenerów związany z trzecioligowcami skontaktował się z nami i stwierdził wprost, że nie ma na to szans, głównie ze względu na pieniądze, a raczej ich brak. Wróćmy na boisko i niedzielnego meczu Chojniczanką (2:1). Zdaniem fanów ełkaesiackiej drużyny najlepszym piłkarzem w ekipie gospodarzy był 25-letni Ukrainiec Władysław Ochronczuk.

Na miejscu drugim uplasował się Kamil Dankowski, a na trzecim NachoMonsalve.

Wspominaliśmy, że trzecia w tabeli jest Wisła Kraków, która w rundzie wiosennej idzie jak burza. Nie tylko naszym zdaniem to najlepszy obecnie pierwszoligowiec. Proszę sobie wyobrazić, że ekipa spod Wawelu wygrała wszystkie siedem meczów rundy rewanżowej, strzelając w nich 19 goli, a tracąc zaledwie pięć.”Biała Gwiazda” przyjedzie do Łodzi 6 lub 7 maja.- To co robi w tej chwili Wisła Kraków jest bardzo zaskakujące, bo chyba oni sami przed rundą wiosenną nie myśleli, że wygrają siedem meczów z rzędu - mówi Kazimierz Moskal. - Musimy jednak wziąć pod uwagę, że z grona drużyn liczących się w walce o awans grali tylko z Arką taki mecz, z drużyną która liczy się w walce o awans. Przyjdą mecze trudniejsze i zobaczymy. Jest grupa drużyn, które nieźle punktują – w tym my.

11 kwietnia (wtorek) ełkaesiaków czeka wyjazdowe starcie z Górnikiem Łęczna. ą