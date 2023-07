Rumuńska... Wieliczka. Świetny pomysł na wakacyjną wyprawę. Kopalnia soli z... diabelskim młynem w środku Zobacz ZDJĘCIA. MAPA

Salina Turda to jedna z największych i najstarszych kopalni w Europie - prawdziwe muzeum górnictwa solnego w Transylwanii. Sól wydobywano tu już w czasach rzymskich. Obecnie jest wykorzystywana w celach turystycznych i leczniczych. Jej najgłębszy punkt sięga 120 metrów.

Salina Turda. Jaka historia kopalni?

Kopalnia – jak przybliża Wikipedia - jest zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Turda. Trasa turystyczna obejmuje następujące części: Sala de Apel (pierwotnie miejsce zborne górników przed rozpoczęciem zmiany), Sala Crivacului, Mina Rudolf, Mina Terezia (wysokość ok. 90 metrów) i Mina Iosif. W 2017 roku kopalnię odwiedziło 618 tysięcy turystów, z czego 35% stanowili obcokrajowcy. Uważa się ją za najpopularniejszą atrakcję turystyczną Siedmiogrodu.

Pierwsze wzmianki o kopalni pochodzą z 1271 roku. Sól na tych terenach prawdopodobnie wydobywało się od czasów rzymskich, jednak brak na to dowodów archeologicznych. Obecny kształt kopalnia zyskała około 1690 roku. Od 1840 roku rozpoczęła się rywalizacja gospodarcza z kopalnią w Ocna Mureș. Kopalnia w Turdzie dysponowała przestarzałą infrastrukturą, co skutkowało niską wydajnością wydobycia. Kopalnię zamknięto ostatecznie w 1932 roku. W trakcie II wojny światowej była używana jako kryjówka. Następnie składowano w niej amunicję. W latach 1950-1992 była dostępna dla zwiedzających, a w jej części magazynowano sery. W latach 2008–2010 przeprowadzono pełną adaptację kopalni do celów turystycznych, muzealnych i leczniczych.