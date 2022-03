Ruch w łódzkich sklepach z militariami. Sporo klientów to obywatele Ukrainy Angelika Korlaga

Jedną z klientek sklepu z militariami była Pani Tatiana, która pochodzi z Kijowa, natomiast w Łodzi mieszka od 12 lat. - Stwierdziłam, że w tym roku przeprowadzę się z powrotem do Kijowa, a wróciłam stamtąd tydzień przed wojną...- opowiada. Pani Tatiana sama postanowiła zorganizować zbiórkę na potrzebne dla ochotników Kijowskich rzeczy. W czwartek nadała ich część, ponieważ jak sama mówi ilość miejsca w samochodach jadących na Ukrainę jest ograniczona, dlatego w przewozie pomagają również znajomi.

Najczęściej do sklepu o tematyce militarnej przychodzą zdezorientowani, nie wiedzą sami, czego tak naprawdę szukają... ich pierwszą myślą są kamizelki kuloodporne, jednak w sklepie Militar24.pl przy ul. Drewnowskiej nie są one sprzedawane. Wtedy podchodzi do nich jeden z ekspedientów - stara się pomóc, doradzić, jednak przede wszystkim uspokoić...