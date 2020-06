Równość zaczyna się w domu - kampania społeczna Centrum Praw Kobiet

Odkurzacz–bolid prosto z Formuły 1, płyn do zmywania naczyń o zapachu piwa czy ważący 55 kilogramów mop do łączenia sprzątania z treningiem – oto przykłady, które swoją absurdalnością mają podkreślić kwestie nierównego podziału obowiązków domowych, a seria grafik przygotowanych na potrzeby akcji w zaczepny sposób ma zwrócić uwagę na konieczność sprawiedliwego dzielenia się codziennymi zadaniami.



-Równość jest tam, gdzie jest sprawiedliwy podział. Stąd pomysł na aktywizację mężczyzn i namawianie ich do partycypowania w obowiązkach domowych. Chcemy zachęcić mężczyzn do większego udziału w codziennych czynnościach, gdyż wtedy mogą zobaczyć, że partnerstwo zwyczajnie się opłaca, przekłada się na lepsze relacje w domu oraz kształtuje lepsze wzorce dla dzieci. Izolacja spowodowana pandemią pokazała, że w kwestii podziału domowych obowiązków nie ma równości. Kampania ma być zachętą do dyskusji pomiędzy partnerami, przemyślenia tego, jak ta sfera wygląda u nas w domu i czy faktycznie obie strony są zadowolone -podkreśla Anna Balcerzak-Głogowska, dyrektor Oddziału Centrum Praw Kobiet w Łodzi.