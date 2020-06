Rodzice uczniów z łódzkich szkół protestują przeciwko łączeniu klas. W Łodzi ma to nastąpić aż w 25 szkołach!

Rodzice wystosowali w tej sprawie pismo do prezydent Hanny Zdanowskiej. Zdenerwowani wciąż czekają na odpowiedź i decyzję.

- Gdy dowiedzieliśmy się, że z trzech klas mają zostać dwie – aż zawrzało – przyznają zaskoczeni rodzice. - Nie rozumiemy, dlaczego burzy się coś, co doskonale funkcjonuje już od sześciu lat?

- Jak powiedzieć dzieciom, że ich klasa ma zostać rozdzielona? Jak tego podziału dokonać? Którego wychowawcę zostawić, a którego pozbawić klasy? Czy tu się myśli o dobru naszych dzieci? - pytają.

- W SP 206 do klasy VI a w tej chwili chodzi 21 uczniów, do VI b – 22, a do VI c – 16 - wylicza Ewa Baszun, jedna z mam. - Ta najmniej liczna klasa to byłe sześciolatki, które kiedyś specjalnie zakwalifikowano razem i obiecano, że tak dotrwają do końca szkoły. Oczywiste jest, że każda klasa chce pozostać w takim składzie, w jakim jest. Uważamy, że połączenie w zespoły 30-osobowe – niezależnie od konfiguracji – będzie dla naszych nastoletnich, dorastających dzieci niekorzystne, tym bardziej, że dojdą też nowe, trudne przedmioty. Ponadto w budynku szkoły są nieduże pracownie, nieprzystosowane do tak licznych grup. Naprawdę jesteśmy zdumieni, skąd taki pomysł w jeszcze na dodatek w dobie koronawirusa?