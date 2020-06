Nowy inwestor w Starej Drukarni w Łodzi. Dwa i pół piętra biurowca zajmą biura typu flex

Rise.pl to operator elastycznych powierzchni biurowych, zarządzający siedmioma lokalizacjami w Krakowie i Rzeszowie o łącznej powierzchni ponad 14 000 m kw., mieszczących 2200 stanowisk pracy oraz 52 sale konferencyjne. Oferuje wynajem przestrzeni charakteryzujących się stałymi kosztami i elastycznymi warunkami najmu. Najemcami w Rise.pl, obok młodych polskich startupów, są m.in. PepsiCo, Savills oraz liderzy branż technologii, doradztwa biznesowego i oprogramowania dla biznesu.

Wyjątkowe biura Flex w Łodzi

Biuro w Łodzi będzie pierwszą siedzibą Rise.pl poza południową Polską. Jak mówi Piotr Augustyn, prezes spółki, wybór miasta na miejsce kolejnej inwestycji to efekt analizy polskiego rynku.

- Łódź imponuje dynamiką rozwoju i zdolnością przyciągania biznesu, a także kreatywnością i dużą wrażliwością na design. To miasto, które w odróżnieniu od np. Krakowa czy Warszawy wciąż dysponuje ogromnym potencjałem pod kątem dynamiki wzrostu. Jednocześnie Łodzi brakuje wysokiej jakości przestrzeni biurowych w modelu flex. W ostatnich latach w mieście pojawiły się biura coworkingowe i duże tradycyjne inwestycje biurowe. Nowe okoliczności sprawiają jednak, że mocniej dostrzegalne są potrzeby firm związane z dostępem do biur łączących zalety stałej siedziby i coworkingu – komentuje Augustyn.