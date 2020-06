Pomysł na famuły przy ul. Ogrodowej w Łodzi - remontować, ale nie za pieniądze miasta...

- Remont obu tych nieruchomości byłby niesłychanie kosztowny. To kilkadziesiąt milionów złotych na każdą z posesji. Miasta nie stać na taki wydatek. Pomyśleliśmy więc, że może znajdziemy kogoś, kto zrobiłby to za własne pieniądze - mówi Tomasz Piotrkowski, prezes ŁSI.

- Chcemy, żeby po remoncie to miejsce tętniło życiem, więc sięgnęliśmy po sprawdzoną już formułę wymieszania funkcjonalności - opowiada Łysio. - Przy ul. Ogrodowej 24 będą więc nie tylko mieszkania, ale także hostel i lokale pod działalność usługową i handlową jak i gastronomiczną. Do części zamierzamy zaprosić rzemiosło: szewców, krawców, kaletników itp. Powstaną również przestrzenie biurowe, ale funkcjonujące na zasadzie elastycznych, współdzielonych biur do krótkoterminowego wynajmu. Oczekujemy, że od inwestorów, którzy zajmą się ul. Ogrodową 26 i 28 dopasują się do naszych planów, żeby cała ta część miasta prężnie koegzystowała.

Żeby móc urzeczywistnić tę koncepcję, niezbędne jest wykwaterowanie lokatorów obu nieruchomości. Ten proces już trwa i być może uda się go zakończyć jeszcze w tym roku. Potem obie famuły przejmie ŁSI, która rozpocznie proces wyboru wspólnika do ich rewitalizacji. Odbędzie się to prawdopodobnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego tak jak w przypadku projektu budowy w Łodzi wielopoziomowych parkingów. Inwestor lub inwestorzy w zamian za wykonanie remontów nieruchomości przy ul. Ogrodowej 26 i 28 na kilkadziesiąt lat otrzymają możliwość komercyjnego ich wykorzystania, a po upływie tej umowy obie posesje znów zostaną przejęte przez miasto na własność.