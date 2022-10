Resovia po victorii z Cracovią zmierzy się z ŁKS Łódź

Będzie to mecz o pierwszoligowe punkty. Gospodarze prowadzeni przez trenera Mirosława Hajdo przystąpią do tego spotkania uskrzydleni. W środowy wieczór pokonali niespodziewanie na swoim boisku Cracovię (ósme miejsce w tabeli PKOEkstraklasy) w meczu 1/16 Pucharu Polski 4:3 (2:3). To był mecz, który przejdzie do historii klubu z Rzeszowa. Do 84 minuty było 3:3, a gola na wagę awansu strzelił w 84 minucie Maciej Górski. Wcześniej bramkarza drużyny spod Wawelu Lukaśa Hrośśo pokonali Bartosz Kwiecień, Pedro Vieira oraz Mateusz Bondarenko. Był to szósty z rzędu mecz ligowy i pucharowy rzeszowian bez porażki. Imponująca seria rozpoczęła się 12 września w Głogowie. Tego dnia drużyna niedzielnego rywala łodzian zremisowała z Chrobrym 1:1 (1:1). Gola dla gości strzelił Marek Mróz. Wisienką na torcie była środowa victoria. Nic dziwnego, że to Resovia jest faworytem starcia. ŁKS ma tymczasem kłopoty, nie po raz pierwszy, natury finansowe. Otóż były piłkarz klubu z alei Unii 2 Antonio Dominguez domaga się zaległych pieniędzy. Przed startem sezonu Hiszpan, po podpisaniu porozumienia z ŁKS, przeniósł się do GKSTychy. Zrezygnował wówczas z części zaległości, ale pozostałe pieniądze miały być mu wypłacone. Tak się jednak nie stało i piłkarz grozi skierowaniem sprawy do FIFA. Sternicy ŁKS zapewniają, że dojdą do porozumienia. ą

I LIGA

15. kolejka. Piątek (21 października): Odra Opole – Ruch Chorzów (20.30). Sobota (22 października): Wisła Kraków – Bielsko-Biała (17.30), Sandecja Nowy Sącz – Nieciecza (15), Arka Gdynia – Chojnice (20). Niedziela (23 października): Zagłębie Sosnowiec – Łęczna (18), Resovia – ŁKS (15), Tychy – Niepołomice (12.40). Poniedziałek (24 października): GKSTychy – Stal Rzeszów (20.30), Skra Częstochowa – Chrobry Głogów (18).