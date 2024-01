Raport Aplikuj.pl: Rok 2024 pod znakiem rekrutacji multigeneracji?

Multigeneracje na rynku pracy – szansa czy zagrożenie?

Doświadczenie zawodowe, oczekiwania wobec pracodawcy, motywacje, umiejętności, a nawet styl życia – to tylko kilka przykładowych aspektów, którymi różnią się poszczególne pokolenia. Gdy Baby boomersi oraz przedstawiciele generacji X i Y nauczyli się ze sobą pracować, a rekrutacja wielopokoleniowa nie sprawiała specjalistom większych problemów, na rynek pracy wkroczyły „Zetki”. Osoby urodzone od połowy lat 90. do początku XXI wieku okazały się sporym wyzwaniem nie tylko dla starszych „kolegów z pracy”, lecz także rekruterów.

Dane z naszego raportu są dość optymistyczne: aż 42 proc. ekspertów z branży HR uważa, że wielopokoleniowość to szansa dla rynku pracy. Różnorodność faktycznie może przełożyć się na sukces firmy – to opcja na zbudowanie zespołu, którego członkowie będą uzupełniali się kompetencjami, a jednocześnie wymieniali doświadczeniem i wiedzą. Pracownicy z dużym stażem często pełnią funkcję mentorów nowo zatrudnionych osób, z kolei przedstawiciele pokolenia Z są oknem na świat technologicznych nowinek – mówi Izabela Foltyn, kierownik ds. sprzedaży, Aplikuj.pl.

Czy rekruterzy szkolą się z zakresu rekrutacji wielopokoleniowej?

W poszukiwaniu najlepszy kanałów dotarcia

Rekrutacja multigeneracji w 2024 roku

Poza wyborem kanału dotarcia istotne są również techniki rekrutacyjne. Mimo że branża nie korzysta jeszcze aktywnie ze szkoleń, to w praktyce specjaliści dostosowują procesy rekrutacji do różnych grup wiekowych – robi to już 6 na 10 rekruterów. A jak sytuacja wygląda w kwestii sposobów prowadzenia rekrutacji? Choć po okresie pandemii wielu kandydatów i rekruterów przywykło do rekrutacji online, nie wszyscy chętnie w niej uczestniczą. Najwięcej zastrzeżeń do takiej formy mają Baby boomersi, którzy zdecydowanie preferują spotkania na żywo. Z kolei większość „Zetek” woli odbyć rozmowę przez Internet.