Puchar Polski:Nie było niespodzianki w Skierniewicach, ale Unia postawiła się Lechowi

Mimo porażki skierniewiczanie pokazali się z dobrej strony, a przy odrobinie szczęścia mogli nawet pokonać bramkarza „Kolejorza”. Goście wyszli na prowadzenie szybko, bo już w 9 minucie były gracz ŁKS Łódź Dani Ramirez huknął po poprzeczkę z z kilkunastu metrów i Mateusz Wlazłowski nie miał nic do powiedzenia. W 22 minucie Bartosz Broniarek interweniował tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Jak się potem okazało był to ostatni gol w tym meczu, choć w 36 minucie Damian Makuch strzelił silnie zza pola karnego, ale piłka przeleciała obok słupka bramki strzeżonej przez Bartosza Mrozka. Na początku drugiej odsłony lechici powinni prowadzić 3:0. Michał Skóraś fatalnie jednak przestrzelił z najbliższej odległości. Jeszcze Joao Amaral trafił w poprzeczkę. Piłka odbiła się od linii bramkowej i wyszła w pole. Potem bardzo dobre dwie interwencje zanotował bramkarz Unii Mateusz Wlazłowski. Najpierw obronił strzał z bliska Thomasa Rogne, a potem płaskie uderzenie Amarala.

W sumie zasłużona wygrana najlepszej obecnie polskiej drużyny. ą