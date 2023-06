Przyszłość portu w Elblągu zależy od dobrej woli opozycji

Zbigniew Ziejewski, poseł PSL z okręgu elbląskiego, złożył na Twitterze, deklarację przedwyborczą. Spotkała się z natychmiastową odpowiedzią wiceministra aktywów państwowych, Andrzeja Śliwki.

Zbigniew Ziejewski: „Jestem posłem z okręgu elbląskiego. Dla mnie jedną z najważniejszych spraw do załatwienia w następnej kadencji jest port w Elblągu. On ma docelowo przeładowywać 2 mln ton surowców. Dalsze przeciąganie tematu przez rząd jest niedopuszczalne”.

Andrzej Śliwka: „Panie Zbyszku, to może powie Pan swojemu koledze z PSL - prezydentowi Elbląga - by przyjął 100 mln od rządu lub sam zaczął pogłębiać ostatnie 800m toru wodnego i wybudował obrotnicę, bo zgodnie z prawem to zadanie miejskiej spółki. Potwierdził to ekspert piszący opinie dla miasta”.