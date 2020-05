Przewoźnicy kolejowi „odmrażają” część zawieszonych połączeń w województwie łódzkim

Już od poniedziałku 11 maja Zakład Łódzki spółki Polregio przywraca dziewieć zawieszonych relacji. Chodzi konkretnie o połączenia z Łodzi Łódź Fabrycznej do Warszawy Wschodniej, odjazd 9:40 - przyjazd 11:21, a także połączenie powrotne o godz. 13:34 - przyjazd do Łodzi o godz. 15:14. Drugi „odmrożony”pociąg, także do Warszawy Wschodniej, tyle, że z dworca kaliskiego, będzie odjeżdżał o godz. 14:23, do stolicy dotrze o godz 17:01. Z kolei z Warszawy Wschodniej kolejny pociąg startował będzie o godz. 17.59, ale dojedzie do Łodzi Fabrycznej, o godz. 19.44.

Przywrócono też codziennych połączeń Łodzi z Częstochową i Piotrkowem Trybunalskim przez Koluszki. Chodzi o pociąg odjeżdżający do Częstochowy o godz. 6. 03 (przyjazd o godz.9.08), a wyjeżdżający z Częstochowy o godz. 16.59 i dojeżający do Łodzi Fabrycznej 0 godz. 19.21, a także startujący z Częstochowy o godz. 15.53 i dojeżdżający do Koluszeko godz. 17.41. Do rozkładu wraca też pociąg Koluszki - Piotrków Trybunalski (odjazd o godz. 22:19, przyjazd przyjazd o godz. 22:52), a także pociąg z Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy (odjazd o godz. 4:55, przyjazd o godz. 6:10).