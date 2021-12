Przegłosowane: Piotr Misztal może stawiać "Golden Tower", ale na sesji padły ciężkie zarzuty

Inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zasadami Parku Kulturowego Ulicy Piotrkowskiej, natomiast ma akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i studium uwarunkowań, spełnia zatem wymogi specustawy zwanej "lex deweloper", dla której kluczowa jest zgoda Rady Miejskiej. Ta dała zgodę w środę 22 grudnia po debacie która podzieliła nie tylko Radę Miejską, ale i jej największy klub Koalicji Obywatelskiej. Ale po kolei.

Działka, która należy do Piotra Misztala, a także kolejne pomysły na jej zabudowę i spory z urzędnikami oraz konserwatorem zabytków, ma swą kilkuletnią historię i sporo niespodziewanych zmian akcji. Biznesmen kupił 740 m.kw. w najatrakcyjniejszym fragmencie centrum Łodzi za 3 mln zł w grudniu 2018 r. Pierwszy projekt kilkukondygnacyjnego hotelu nie zyskał jednak aprobaty konserwatora zabytków, bo działka znajduje się na terenie parku kulturowego. Drugi projekt, tym razem 110-metrowego hotelu, był z kolei sprzeczny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Reakcja biznesmena była dość oryginalna, bo na swoim terenie wystawił drewniane sławojki z hasłami uderzającymi w urzędników, a o kontrowersyjnej instalacji rozpisywały się media w całej Polsce, aż w końcu doszło do spotkania inwestora z wiceprezydentem Adamem Pustelnikiem, a we wrześniu do magistratu wpłynął wniosek o zgodę na lokalizację zupełnie nowego projektu w formule "lex deweloper".