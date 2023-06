Kolejna zgoda radnych na lex deweloper w Łodzi. Tym razem chodzi o apartamentowiec w Śródmieściu

Lex deweloper w Łodzi. Inwestor zmienia projekt

Ta presja dała taki efekt, że inwestor "ściął" projekt o dwie kondygnacje tak, by wysokość obiektu nie przekraczała 25 metrów. Liczba mieszkań w poprawionej wersji to minimalnie 40, a maksymalnie 43. To mają być ekskluzywne penthousy, cztero i pięciopokojowe, o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Jak podczas sesji zapewniał architekt miasta Marek Janiak, inwestycja nie powinna budzić kontrowersji ze względu na to, że nie łamie zapisów planu, bo "tego jeszcze nie ma, natomiast jest zgodna z projektem planu".