Protest w sprawie Kolei Dużych Prędkości w Łódzkiem. Co mówi wojewoda i Centralny Port Komunikacyjny po blokadzie drogi w Błaszkach? FOTO

Społeczny sprzeciw wywołała kolejna faza inwestycji zaplanowana w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w postaci nitki Kolei Dużych Prędkości z Sieradza do Poznania. Ogłaszając społeczne konsultacje przedstawiono cztery warianty przebiegu tej trasy przez gminę Błaszki. Największy sprzeciw wywołały trzy z nich poprowadzone na południe od Błaszek. Bo te przebiegają wprost przez kilka miejscowości. A ich wzburzenie spotęgował fakt, że – jak wytykali - zostali o nich poinformowani w ostatniej chwili. W połowie sierpnia, tuż przed zapowiedzianymi konsultacjami, co dla nich wcale nie oznacza możliwości skutecznego wypowiedzenia się w sprawie.

Przeciwnicy inwestycji wypowiedzieli się w inny sposób. W dniu społecznych konsultacji w Błaszkach zorganizowali blokadę drogi. Na tym się nie skończyło, bo zablokowali skutecznie także wejście do sali, gdzie miało się odbyć spotkanie i do debaty nie doszło.