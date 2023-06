Preferencje zakupowe Polaków. W które dni tygodnia wydajemy najwięcej? Zobacz co wynika z analizy ekspertów aplikacji PanParagon

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Anonimowe dane, jakie wprowadzane są do naszego systemu, to cenne źródło informacji między innymi o cenach produktów, realnej inflacji, a także preferencjach konsumentów. W najnowszym badaniu sprawdziliśmy, w jakie dni tygodnia nasi użytkownicy robią największe zakupy spożywcze. W analizie uwzględniliśmy dni robocze od poniedziałku do piątku oraz soboty. Dodatkowo sprawdziliśmy czy w niedziele handlowe decydujemy się na duże zakupy czy raczej udajemy się do sklepów po drobne sprawunki – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Specjaliści przeanalizowali setki tysięcy anonimowych paragonów spożywczych z datą zakupu od 1 stycznia do 17 czerwca 2023 roku. Co zatem o preferencjach zakupowych Polaków “mówią” ich rachunki?