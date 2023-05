Porsche Classcis Sulejów 2023. Kilkadziesiąt samochodów przyjechało na zlot organizowany przez Porsche Club Poland. Zobaczcie ZDJĘCIA

Kilkadziesiąt kultowych samochodów porsche przyjechało do Hotelu Podklasztorze w Sulejowie na zlot Porsche Classics Sulejów 2023 . Niektóre modele samochodów to prawdziwe perełki, bardzo trudno spotkać je na drogach Imprezę organizuje Porsche Club Poland w dniach 5-7maja 2023. Na zlot przyjechały samochody porsche z całej Polski, m.in. z Krakowa, Gdańska, Poznania, Warszawy, Częstochowy, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach zlotu Porsche Classics Sulejów 2023 odbędzie się m.in. parada samochodów i turystyczny rajd po województwie łódzkim. Auta można podziwiać na dziedzińcu Hotelu Podklasztorze na terenie opactwa cystersów w Sulejowie.

Samochody, które przyjechały na Porsche Classics Sulejów 2023, to prawdziwe rarytasy. Najstarszy samochód zlotu, to Porsche 356 AT1 z roku 1956, jest też Porsche 356 B z roku 1962, Porsche 912 z roku 1966. Dominują samochody z lat 80-rych i 90-tych.

- Samochody klasyczne porsche, to wg fabryki modele od 356 roadster wyprodukowanego w 1948 roku do modelu 996 czyli 911 seria modelowa 996 z lat produkcyjnych 1997 do 2005 roku bądź porsche boxster pierwszej generacji 986 produkowany w tych samych latach, mówi Michał Błaszczyk wiceprezes Porsche Club Poland. Zloty klasycznych porsche organizujemy dwa razy w roku w Polsce, wiosną i jesienią zawsze w najpiękniejszych rejonach Polski. W ramach Porsche Classics Sulejów 2023 będziemy w m.in. Bełchatowie i Radomsku. Przejedziemy kolumną samochodów ok. 200 km trasą turystyczną po województwie łódzkim.