Ponad 200 placów zabaw i siłowni plenerowych w Łodzi ponownie otwartych. Jak obowiązują zalecenia?

Jak zapewnia UMŁ przed otwarcie wszystkie urządzenia i same obiekty będą zdezynfekowane, a swoistym certyfikatem bezpieczeństwa będą zalecenia łódzkiego Sanepidu dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń wywieszone przed wejściem na teren placów i siłowni.

Jeszcze przed epidemią place zabaw „przeszły” przegląd techniczny urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz awarii. Wszystkie usterki są usunięte, trwa jeszcze koszenie trawy oraz dobiega końca wymiana piasku w piaskownicach. Kolejna wymiana piasku planowana jest w czasie wakacji tj. na przełomie lipca i sierpnia.

Główny Inspektor Sanitarny dotąd nie wydał zaleceń ani wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego czy elementarnych zasad bezpieczeństwa jakich należy przestrzegać na placach zabaw, dlatego łódzki samorząd poprosił o takie wytyczne Sanepid.

Miasto apeluje do rodziców i opiekunów najmłodszych by stosowali się do kilku prostych zaleceń:

- zachowanie bezpiecznego dystansu, a w przypadku jego braku stosowanie maseczek

- unikanie stłoczenia osób korzystających z obiektu

- osobom korzystającym z urządzeń rekomenduje się samodzielną dezynfekcję powierzchni, które dotykają

- korzystając z obiektu warto zaopatrzyć się w chusteczki antybakteryjne lub płyn do dezynfekcji rąk