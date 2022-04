Nie może być zresztą inaczej, bo komplet punktów przybliży ekipę trenera Marcina Pogorzały do ekstraklasowych baraży, ale sprawi także, że w dobrych nastrojach przystąpią do piątkowego (22 kwietnia) meczu na alei Unii z Chrobrym Głogów. Będzie to dla fanów łódzkiej drużyny dzień szczególny. Zaplanowano bowiem uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla. Gwoździem uroczystości będzie koncert Margaret. To wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, a zarazem jedna z najbardziej popularnych artystek.

Mecz poprowadzi sędzia Łukasz Szczech z Warszawy. To niefartowny arbiter dla łodzian. W tym sezonie prowadził dwa mecze z udziałem zespołu z alei Unii i oba zakończyły się porażką ŁKS - z Resovią 0:3 (0:2) i z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski 0:1 (0:1). Będzie to natomiast jego 12 pierwszoligowe starcie. Dodajmy, że był również rozjemcą w trzech starciach ekstraklasowych.

Trzecioligowe rezerwy ŁKS Łódź czeka w sobotę wyjazdowe starcie z Pilicą Przedbórz. Podopieczni trenera Marcina Matysiaka są faworytem potyczki. Tymczasem rozegrano dwa zaległe mecze. Broń Radom pokonała niespodziewanie Legię II Warszawa 3:1 (2:0). Świt Nowy Dwór Mazowiecki zremisował natomiast z Polonią Warszawa 1:1 (1:0). Nie doszło do skutku spotkanie Ursusa Warszawa z Unią Skierniewice. Spotkanie przełożono tym razem na 4 maja.

W zaległym meczu IV ligi, Warta Sieradz pokonała na swoim boisku Skalnika Sulejów 4:0 (1:0). Gole: Michał Lewandowski, Damian Głowacki, Sebastian Radzio, Kamil Pluta. ą

I liga

Dokończenie 28. kolejka.. Sobota (16 kwietnia): Skra Częstochowa - Górnik Polkowice (15, 0:0), Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice (20.30, 1:0), Chrobry Głogów - Korona Kielce (12.40, 2:2), Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź (18, 1:0). Na 19 kwietnia (wtorek) przełożono spotkania: Stomil Olsztyn - GKSKatowice (20.30, 1:2) oraz Odra Opole - GKSTychy (18, 1:2).