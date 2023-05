Pogrzeb Adama Zagalskiego z Bełchatowa. Tłumy pożegnały "Adiego", tragicznie zmarłego motocyklistę

Pogrzeb Adama Zagalskiego, tragicznie zmarłego motocyklisty z Bełchatowa

Adi, Adaś, Adam, tak mówili do niego najbliżsi, przyjaciele i znajomi, a tych miał mnóstwo, bo miał też w sobie mnóstwo dobra i chęci niesienia pomocy. W sobotę, 13 maja, w Zelowie tłumy pożegnały Adama Zagalskiego z Bełchatowa, motocyklistę, który 1 maja zginął w tragicznym wypadku motocyklowym w Katarzynce w gminie Drużbice.

Mszę świętą żałobną odprawiono w kaplicy cmentarnej w Zelowie. Do samej kaplicy nie zmieściło się zbyt wiele osób, mnóstwo ludzi czekało jednak na zewnątrz, by pożegnać Adama Zagalskiego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze. Był bowiem nie tylko motocyklistą i ogromnym przyjaciele zwierząt, ale też m.in. krwiodawcą w kopalnianym klubie, pasjonował się strzelectwem, był m.in. Motomikołajem. Zawsze chętny do pomocy, zaangażowany w to co robił,