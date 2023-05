Parada motocyklowa ulicami miasta na rozpoczęcie sezonu w Bełchatowie

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Bełchatowie, 2023

Ryk silników było słychać przez całą niedzielę w Bełchatowie. To właśnie 7 maja zorganizowano tu rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Do Bełchatowa przyjechali motocykliści z całej Polski, byli też posiadacze quadów oraz pojazdów zabytkowych.

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbywa się po dwóch latach przerwy. Jak mówi Rafał Kaleciński, prezes Fundacji "Bezpieczni", która zorganizowała rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Bełchatowie, takie imprezy są potrzebne również po to, by inni kierowcy zauważyli obecność motocyklistów na drogach i skłonić ich do tego, by częściej patrzyli w lusterka, zwracając uwagę również na niechronionych uczestników ruchu drogowego.